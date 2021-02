Banca Finnat alza velo su esercizio 2020 e piano al 2023

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) –Euramerica chiude l’con un Utile Netto di Gruppo che cresce significativamente a 5,1 milioni dai 0,4 milioni del 31.12.2019. Il Margine d’Intermediazione, pari a 68,2 milioni, risulta in aumento rispetto ai 67,7 milioni del 2019, calcolato al netto degli effetti derivanti dal conferimento del ramo d’azienda da parte della controllata Investire SGR a Redo SGR. La solidità patrimoniale è confermata da un Patrimonio netto di 222,3 milioni da 215,1 milioni al 31.12.2019. Il Patrimonio di Vigilanza consolidato è pari ad 184,5 milioni (180,4 milioni al 31.12.2019), con un CET1Capital Ratio consolidato del 34,9% (31,6% al 31.12.2019) calcolato in base alle disposizioni transitorie previste a seguito dell’entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 e aderendo alla deroga ...