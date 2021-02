Bambino investito | ha 7 anni | è gravissimo in ospedale

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Untravolto in mattinata in via Carlo Dolci a Milano. Il piccolo si trova ricoverato in condizioni molto gravi al Niguarda Grave incidente con unin via Carlo Dolci a Milano. L’episodio risale alle ore 08:00 del mattino circa di mercoledì 10 febbraio 2021. Subito il personale medico del 118 ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Milano, bimbo di 7 anni investito da Suv: trauma toraco-addominale. È grave - Milano, bambino di 7 anni investito da un Suv: è grave - Incidente a Milano bambino di 7 anni investito da Suv: è grave - Milano: bambino investito stava attraversando sulle strisce pedonali

Undi sette anni è statoda un Suv questa mattina alle 8 in via Carlo Dolci, a Milano. Il piccolo è grave: è stato portato in codice rosso al Niguarda per un trauma al torace e all'...Milano, 10 febbraio 2021. Undi sette anni è statoda un Suv questa mattina alle 8 in via Carlo Dolci, a Milano. Il piccolo è grave: è stato portato in codice rosso al Niguarda per un trauma al torace e all'...Incidente Milano, bambino di 7 anni investito da Suv. Intorno alle 8 di questa mattina, mercoledì 1o febbraio, si è verificato un grave incidente a Milano, in via Carlo Dolci, d ...Milano, 10 feb. (Adnkronos) – Il bambino di 7 anni, spiegano dalla centrale operativa dei vigili di Milano, stava attraversando le strisce pedonali quando è stato investito, probabilmente ...