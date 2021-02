Avete mai visto il fratello di Valentino Rossi? E’ meno noto del pilota ma anche lui ha la sua stessa passione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tutti conosciamo il campione di MotoGP Valentino Rossi, ma in pochi forse sanno che ha un fratello, anche lui pilota di noto. Ecco chi è il fratello di Valentino Rossi Classe 1997, Luca Marini è figlio di Stefania Palma, madre di Valentino Rossi, e di Massimo Marini. Grazie all’esempio di suo fratello maggiore, sin da piccolo si appassiona al mondo delle minimoto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Marini (@luca marini 97) Fin da bambino, Luca gareggia con un logo molto particolare, composto dalla raffigurazione di Guido, il bulldog di famiglia, che tiene fra le zampe il numero 97 (anno della sua nascita). Dal ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tutti conosciamo il campione di MotoGP, ma in pochi forse sanno che ha unluidi. Ecco chi è ildiClasse 1997, Luca Marini è figlio di Stefania Palma, madre di, e di Massimo Marini. Grazie all’esempio di suomaggiore, sin da piccolo si appassiona al mondo delle minimoto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Marini (@luca marini 97) Fin da bambino, Luca gareggia con un logo molto particolare, composto dalla raffigurazione di Guido, il bulldog di famiglia, che tiene fra le zampe il numero 97 (anno della sua nascita). Dal ...

