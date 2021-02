Australian Open 2021, programma 11 febbraio: orari, tv, ordine di gioco, streaming (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il programma di domani, giovedì 11 febbraio, prevede 32 match di singolare tra uomini e donne: l’ordine di gioco degli Australian Open 2021 di tennis vedrà protagonisti la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile. Quattro gli azzurri impegnati, tutti uomini, che scenderanno in campo per provare a raggiungere il terzo turno. Tutti gli Australian Open 2021 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport (match degli italiani su Eurosport 2, a meno di sovrapposizioni), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ildi domani, giovedì 11, prevede 32 match di singolare tra uomini e donne: l’dideglidi tennis vedrà protagonisti la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile. Quattro gli azzurri impegnati, tutti uomini, che scenderanno in campo per provare a raggiungere il terzo turno. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport (match degli italiani su Eurosport 2, a meno di sovrapposizioni), mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ...

