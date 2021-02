Australian Open 2021, Novak Djokovic: “Il servizio mi ha tirato fuori dai guai. Sono i campi più veloci degli ultimi quindici anni” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Novak Djokovic si è qualificato per il terzo turno degli Australian Open 2021 dopo aver sconfitto in quattro set l’americano Frances Tiafoe con il punteggio di 6-3 6-7 7-6 6-3 dopo oltre tre ore e mezza di gioco. Un match complicato per il serbo, che ha cosi commentato nel programma Game Set & Mats su Eurosport: “Mi è piaciuta la battaglia. Tiafoe ha servito molto bene ed è un giocatore dinamico, che si muove molto. Non ha fatto neanche tanti errori non forzati, è stato molto solido”. Il numero uno del mondo ha dovuto rivedere anche il suo piano partita, trovando nel servizio un fedele alleato: “Non riuscivo a superarlo dalla parte del rovescio e questo mi ha portato a cambiare un po’ la mia tattica. Non Sono stato felice di come ho giocato nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021)si è qualificato per il terzo turnodopo aver sconfitto in quattro set l’americano Frances Tiafoe con il punteggio di 6-3 6-7 7-6 6-3 dopo oltre tre ore e mezza di gioco. Un match complicato per il serbo, che ha cosi commentato nel programma Game Set & Mats su Eurosport: “Mi è piaciuta la battaglia. Tiafoe ha servito molto bene ed è un giocatore dinamico, che si muove molto. Non ha fatto neanche tanti errori non forzati, è stato molto solido”. Il numero uno del mondo ha dovuto rivedere anche il suo piano partita, trovando nelun fedele alleato: “Non riuscivo a superarlo dalla parte del rovescio e questo mi ha portato a cambiare un po’ la mia tattica. Nonstato felice di come ho giocato nel ...

Eurosport_IT : BRAVISSIMA SARA ERRANI ???????? Superata in due set un'acciaccata Venus Wiliams, l'azzurra vola al terzo turno dell'Au… - SkySport : Australian Open, i risultati degli italiani: Errani batte Venus Williams, è al 3° turno - sportface2016 : #AusOpen #Halep fatica più del dovuto contro Tomljanovic, passeggiano verso il terzo turno #Osaka e #Muguruza - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Tennis Venus acciaccata, la Errani al terzo turno. Out la Giorgi - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Tennis Venus acciaccata, la Errani al terzo turno. Out la Giorgi -