Australian Open 2021, Novak Djokovic fatica con Tiafoe: incidente di percorso o battibile? Thiem-Kyrgios sfida da cuori forti al terzo turno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La terza giornata del tabellone maschile dell’Australian Open 2021 ha dato parecchi spunti di riflessione per il prosieguo del torneo, ma ben poche sorprese sotto il profilo dei risultati. Iniziamo proprio da qui: i più accreditati per andare avanti hanno eseguito il loro compito, chi in maniera più semplice, chi invece faticando un po’ più del previsto. Nella seconda categoria rientra a piene mani Novak Djokovic, che ci ha messo quattro set e tre ore e mezza per avere ragione di Frances Tiafoe. Nonostante la prova gagliarda, l’americano è uscito scuro in volto dal campo per un alterco avuto con il giudice di sedia che lo ha mentalmente compromesso negli ultimi giochi, buttando via il lavoro fatto in precedenza in cui aveva fatto sudare freddo l’otto volte campione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La terza giornata del tabellone maschile dell’ha dato parecchi spunti di riflessione per il prosieguo del torneo, ma ben poche sorprese sotto il profilo dei risultati. Iniziamo proprio da qui: i più accreditati per andare avanti hanno eseguito il loro compito, chi in maniera più semplice, chi invecendo un po’ più del previsto. Nella seconda categoria rientra a piene mani, che ci ha messo quattro set e tre ore e mezza per avere ragione di Frances. Nonostante la prova gagliarda, l’americano è uscito scuro in volto dal campo per un alterco avuto con il giudice di sedia che lo ha mentalmente compromesso negli ultimi giochi, buttando via il lavoro fatto in precedenza in cui aveva fatto sudare freddo l’otto volte campione ...

Eurosport_IT : BRAVISSIMA SARA ERRANI ???????? Superata in due set un'acciaccata Venus Wiliams, l'azzurra vola al terzo turno dell'Au… - MicheleSpuri : Clamoroso quanto accaduto nel match #Wawrinka-#Fucsovics. L'ungherese sotto di due set, prima li recupera e poi nel… - theinfomakercom : Dominic Thiem avanza agli Australian Open dopo aver sconfitto Kopfer . Il caldo intenso, oltre i 30 gradi Fahrenhe… - RSIsport : ?? Stan Wawrinka non cerca scuse dopo l'eliminazione agli Australian Open. 'Non sono ancora al livello desiderato' - Agimegitalia : #Scommesse tennis #AustralianOpen: su #Betaland la #Errani a quota 2,28 contro la taiwanese Su-Wei Hsieh… -