Ausl Romagna testa una terapia per lenire lo stress da Covid (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CESENA – Contro lo stress da Covid potrebbe aiutare una seduta di circa 40 minuti di rilassamento, immersi tra immagini di paesaggi e un sottofondo musicale. È il trattamento che Ausl Romagna, in collaborazione con la facoltà di Psicologia dell'Università di Bologna, sta testando per valutare l'efficacia di un protocollo per lenire sintomi ansioso-depressivi, insonnia, irrequietezza. "Consapevoli che la pandemia da Coronavirus, che ormai imperversa nella nostra nazione da circa un anno, abbia potuto generare conseguenze psicologiche nelle persone direttamente o indirettamente coinvolte- spiega infatti una nota dell'azienda sanitaria- l'Ausl Romagna, in collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell'Università di Bologna, ha progettato una ricerca finalizzata a testare l'efficacia di un protocollo di rilassamento associato a Neurofeedback". Proprio il Neurofeedback Training, come spiega la dottoressa Rosa Sant'Angelo, psichiatra presso l'ospedale di Cesena. sta divenendo uno dei più importanti approcci terapeutici in psicologia, neurologia e neuropsichiatria infantile: "È una metodica efficace, non invasiva, integrativa o alternativa all'uso di psicofarmaci, priva di effetti collaterali".

