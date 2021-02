Attraction Italia | Marco biologo nutrizionista di Modena conquista i nostri cuori

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha debuttato questa settimana in esclusiva su Discovery+ e su TimVision ed alla conduzione è stata chiamata Nina Palmieri, nota ai più per il suo ruolo a Le Iene su1. Protagonista della prima puntata è stata una giovane genovese alla ricerca dell’amore (e di un po’ di sicurezza), tale Cecilia. Una 24enne che lavora in un ristorante gourmet di Genova e che si definisce “insicura, sincera e vera”, che convive col gatto che definisce “l’unico maschio di cui mi fido” e che ha un problema col proprio corpo “non mi piaccio, in passato ho subìto bullismo”. Come da prassi a Cecilia sono stati proposti sei ragazzi selezionati in base a ciò che lei ha confessato di apprezzare nel partner, fra cui anche, undidi 30 ...

Ultime Notizie dalla rete : Attraction Italia

Elle

Pochi giorni fa si è aggiudicato il Best2020: Global Winner . Il premio viene assegnato ... tra i borghi più belli d'; oppure fermarsi in uno dei tanti ristoranti e degustare le ...... oltre a ripercorrere sinteticamente lo sviluppo e l'evoluzione del welfare aziendale in, ... senso di appartenenza, impegno e dedizione, produttività, capacità die di retention e ...Con l'introduzione di motori elettrici per trazione con tecnologia Hairpin Atop ha investito in programmi di r&s per macchine automatiche ...Blitz di Syria allo Stadio Olimpico, canta i Giardini di Marzo: Faccio come Banksy lascio un ricordo e me ne vado. Torneremo presto». In uno stadio vuoto che ha visto non solo lo sport ...