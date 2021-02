Attesa finita: a Roma al via il mega cantiere di Aruba (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – Il cantiere per il grande Hyper Cloud Data Center di Aruba, il nuovo polo tecnologico della società che verrà creato al Tecnopolo Tiburtino di Roma, è pronto a partire. Il gruppo di servizi informatici italiano ha appena ricevuto il permesso a costruire. I lavori si apriranno a brevissimo e potrebbero durare circa 2 anni. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – Il cantiere per il grande Hyper Cloud Data Center di Aruba, il nuovo polo tecnologico della società che verrà creato al Tecnopolo Tiburtino di Roma, è pronto a partire. Il gruppo di servizi informatici italiano ha appena ricevuto il permesso a costruire. I lavori si apriranno a brevissimo e potrebbero durare circa 2 anni.

