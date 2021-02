Atletica | Michele Antonelli | “La marcia è destinata a scomparire | non solo dalle Olimpiadi”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nuovo appuntamento con Athletics2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo dell’. In questa puntata si parla di. E, come suo portavoce, ad intervenire ai nostri microfoni è stato, uno dei giovani protagonisti dellaitaliana, il quale racconta la difficoltà e il duro lavoro che si nasconde dietro quella che, per molti, sembrauna “semplice camminata”. “Sono reduce dal Campionato italiano di Ostia in cui sono arrivato secondo – racconta– condizioni climatiche assurde ma ho comunque ottenuto un buon risultato. Purtroppo laè sempre meno considerata, non essendo spettacolare. Eppure, dietro, c’è un grandissimo lavoro. Non ci saranno i 50 km alle ...

