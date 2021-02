Atalanta, Sartori confessa: «Seguivo da due anni Maehle e Kovalenko» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giovanni Sartori parla degli ultimi arrivi in casa Atalanta, ovvero Maehle e Kovalenko. Ecco le sue dichiarazioni sugli acquisti nerazzurri Giovanni Sartori, uomo mercato dell’Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei nuovi arrivati, ovvero Maehle e Kovalenko. Ecco le sue dichiarazioni sui calciatori seguiti per più di due anni prima di acquistarli. «Maelhe e Kovalenko li abbiamo seguiti per due anni dal vivo prima di acquistarli. Spendere 10 milioni per un calciatore visto solo tramite il pc, non sarebbe semplice». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giovparla degli ultimi arrivi in casa, ovvero. Ecco le sue dichiarazioni sugli acquisti nerazzurri Giov, uomo mercato dell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei nuovi arrivati, ovvero. Ecco le sue dichiarazioni sui calciatori seguiti per più di dueprima di acquistarli. «Maelhe eli abbiamo seguiti per duedal vivo prima di acquistarli. Spendere 10 milioni per un calciatore visto solo tramite il pc, non sarebbe semplice». Leggi su Calcionews24.com

