Atalanta, Pessina: «Io come Gomez? Lui è insostituibile. Nazionale un obiettivo»

Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Le sue dichiarazioni. 

FINALE – «La cosa più importante è che stiamo facendo bene, che siamo passati. Ora siamo in finale di Coppa Italia e dentro a tutte le competizioni, questo era il nostro obiettivo. Poi è da inizio ottobre che giochiamo ogni tre giorni praticamente e stiamo dimostrando di avere una grande forza». 

EUROPEI CON L'ITALIA – «La Nazionale è l'obiettivo più grande per un giocatore. Ma ora siamo concentrati sull'Atalanta, c'è ancora tanto da fare, ...

