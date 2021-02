Atalanta, Percassi esulta: “Stiamo vivendo qualcosa di importante” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'Atalanta torna in finale di Coppa Italia a due anni di distanza dall'atto conclusivo perso contro la Lazio nel 2019. Battuto il Napoli nella semifinale di ritorno per 3-1. I bergamaschi se la vedranno con la Juventus.LE PAROLE DI PercassiL'amministratore delegato Luca Percassi commenta il risultato ai microfoni di Rai Sport: "E' qualcosa di fantastico. Siamo più che felici. Da parte della mia famiglia ringrazio il mister, lo staff e i ragazzi. Ci stupiscono tutte le volte e ci fanno vivere un sogno. In ogni partita e ogni momento di gioia paghiamo l'assenza del pubblico. Speriamo che nelle prossime partite si possa tornare allo stadio, anche se in numero ridotto. Avere la nostra gente in finale sarebbe unico. Stiamo vivendo partite impensabili fino a qualche anno fa. Le dobbiamo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'torna in finale di Coppa Italia a due anni di distanza dall'atto conclusivo perso contro la Lazio nel 2019. Battuto il Napoli nella semifinale di ritorno per 3-1. I bergamaschi se la vedranno con la Juventus.LE PAROLE DIL'amministratore delegato Lucacommenta il risultato ai microfoni di Rai Sport: "E'di fantastico. Siamo più che felici. Da parte della mia famiglia ringrazio il mister, lo staff e i ragazzi. Ci stupiscono tutte le volte e ci fanno vivere un sogno. In ogni partita e ogni momento di gioia paghiamo l'assenza del pubblico. Speriamo che nelle prossime partite si possa tornare allo stadio, anche se in numero ridotto. Avere la nostra gente in finale sarebbe unico.partite impensabili fino a qualche anno fa. Le dobbiamo ...

