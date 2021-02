Atalanta-Napoli: Zapata in gol, che bomba da fuori area (VIDEO) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Duvan Zapata colpisce e l’Atalanta è subito in vantaggio contro il Napoli. Al Gewiss Stadium di Bergamo è l’attaccante colombiano ad aprire le marcature con una vera e propria bomba dalla distanza. Colpevole la difesa partenopea che lascia ampio spazio a Zapata per ricevere palla, girarsi e mirare il secondo palo con una staffilata col destro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Duvancolpisce e l’è subito in vantaggio contro il. Al Gewiss Stadium di Bergamo è l’attaccante colombiano ad aprire le marcature con una vera e propriadalla distanza. Colpevole la difesa partenopea che lascia ampio spazio aper ricevere palla, girarsi e mirare il secondo palo con una staffilata col destro. SportFace.

Atalanta_BC : ?? La nostra formazione titolare! ???? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? #CoppaItalia ?? - TuttoMercatoWeb : ??#Atalanta, tifosi a Zingonia per caricare la squadra prima della partenza verso lo stadio per la sfida al #Napoli - donperdono1 : Giuntoli, visto il primo tempo di ATALANTA napoli, si dovrebbe vergognare di aver acquistato quella difesa del Napoli, tolto hisayi - sscalcionapoli1 : Coppa Italia, molto meglio l'Atalanta. Primo tempo a senso unico, il Napoli è sotto 2-0 #CoppaItalia… -