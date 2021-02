Atalanta-Napoli: Pessina palo-gol, che azione della Dea (VIDEO) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Spettacolo a Bergamo. Arriva il raddoppio della Dea in Atalanta-Napoli, semifinale di ritorno della Coppa Italia. azione da applausi tra Gosens, Zapata e Pessina con quest’ultimo che a tu per tu con Ospina non sbaglia. Splendido il passaggio di Gosens verso l’attaccante colombiano che a sua volta trova Pessina a centro area: il tiro dell’ex Milan sbatte sulla parte interna del palo e termina in rete. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Spettacolo a Bergamo. Arriva il raddoppioDea in, semifinale di ritornoCoppa Italia.da applausi tra Gosens, Zapata econ quest’ultimo che a tu per tu con Ospina non sbaglia. Splendido il passaggio di Gosens verso l’attaccante colombiano che a sua volta trovaa centro area: il tiro dell’ex Milan sbatte sulla parte interna dele termina in rete. SportFace.

