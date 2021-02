Atalanta-Napoli, Marino: “Gara importante che fa battere mani e cuori. Vogliamo tutti la finale” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ tutto pronto per Atalanta-Napoli.Si affronteranno questa sera al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Napoli, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia che decreterà chi tra le due compagini affronterà la Juventus nell’ultimo atto della competizione. Un impegno analizzato a pochi minuti dal fischio d’inizio dal direttore generale della Dea, Umberto Marino, ai microfoni di Rai Sport."Sono gare importanti, entrano nella storia di una società. Ci teniamo tantissimo. Sono quelle partite che fanno battere le mani e il cuore, per dirla alla Pasolini. Abbiamo tutto il desiderio per superare quest'ultimo ostacolo". Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ tutto pronto per.Si affronteranno questa sera al “Gewiss Stadium”,, nella semidi ritorno di Coppa Italia che decreterà chi tra le due compagini affronterà la Juventus nell’ultimo atto della competizione. Un impegno analizzato a pochi minuti dal fischio d’inizio dal direttore generale della Dea, Umberto, ai microfoni di Rai Sport."Sono gare importanti, entrano nella storia di una società. Ci teniamo tantissimo. Sono quelle partite che fannolee il cuore, per dirla alla Pasolini. Abbiamo tutto il desiderio per superare quest'ultimo ostacolo".

Atalanta_BC : ?? La nostra formazione titolare! ???? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? #CoppaItalia ?? - TuttoMercatoWeb : ??#Atalanta, tifosi a Zingonia per caricare la squadra prima della partenza verso lo stadio per la sfida al #Napoli - Papa__Gueye : RT @Fastgoal2: #AtalantaNapoli Atalanta 2-0 Napoli - GOAL! Pessina ?? - GughiEsposito : 25 minuti con Genoa 2-0 15 minuti con #atalanta 2-0 Ci vuole il veleno. #napoli -