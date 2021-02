Atalanta-Napoli, la diretta del match (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è in palio la finale di Coppa Italia questa sera al Gewiss Stadium: si sfidano Atalanta e Napoli. La gara di andata, una settimana fa, è finita 0-0. Gasperini lancia a sorpresa sulla fascia destra Sutalo. In attacco Muriel e Zapata, supportati da Pessina. La diretta del match: Il primo tempo 6?- Risponde l’Atalanta con un destro di Muriel, palla respinta da Rrahmani. 4?- Girata di Insigne dal limite, palla che termina a lato. 1?- Si parte al Gewiss Stadium! Le formazioni ufficiali:Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Sutalo, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è in palio la finale di Coppa Italia questa sera al Gewiss Stadium: si sfidano. La gara di andata, una settimana fa, è finita 0-0. Gasperini lancia a sorpresa sulla fascia destra Sutalo. In attacco Muriel e Zapata, supportati da Pessina. Ladel: Il primo tempo 6?- Risponde l’con un destro di Muriel, palla respinta da Rrahmani. 4?- Girata di Insigne dal limite, palla che termina a lato. 1?- Si parte al Gewiss Stadium! Le formazioni ufficiali:(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Sutalo, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso. L'articolo BergamoNews.

