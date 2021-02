Atalanta-Napoli diretta tv Rai e streaming: dove vedere il match di Coppa Italia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Atalanta-Napoli si gioca questa sera, mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 20.45. La sfida sarà valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si parte dallo 0-0 dell'andata.Atalanta-Napoli, le probabili formazionicaption id="attachment 985491" align="alignnone" width="413" Atalanta-Napoli (getty images)/captionAncora qualche dubbio di formazione per entrambi i tecnici che alla vigilia non hanno dato troppe indicazioni. Potrebbe scegliere il doppio attaccante Gasperini che vede il suo undici titolare con Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. Meno risorse per il Napoli di Gattuso alle prese con una vera e propria emergenza in difesa. Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 febbraio 2021)si gioca questa sera, mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 20.45. La sfida sarà valida per la semifinale di ritorno di. Si parte dallo 0-0 dell'andata., le probabili formazionicaption id="attachment 985491" align="alignnone" width="413"(getty images)/captionAncora qualche dubbio di formazione per entrambi i tecnici che alla vigilia non hanno dato troppe indicazioni. Potrebbe scegliere il doppio attaccante Gasperini che vede il suo undici titolare con Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. Meno risorse per ildi Gattuso alle prese con una vera e propria emergenza in difesa. Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? #CoppaItalia ?? - sechesi : Atalanta-Napoli Napoli-Juventus Granada-Napoli Atalanta-Napoli Napoli-Granada Aspettando il tampone negativo di K… - MarianaVDL : JUVENTUS primer finalista de la Copa de Italia. Espera al Atalanta o al Napoli ?? - Andre23989718 : @rosatoeu Barcellona, juve, real, Napoli, Atalanta. No non segna contro le big lautaro. Se uno si mette in difesa c… - ItaSportPress : Atalanta-Napoli diretta tv Rai e streaming: dove vedere il match di Coppa Italia - -