Atalanta-Napoli 3-1, la Dea vola in Finale di Coppa Italia! Doppietta di Pessina (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Atalanta ha sconfitto il Napoli per 2-1 nella semiFinale di ritorno della Coppa Italia 2021 di calcio e, in virtù del pareggio per 0-0 dell’andata, si è qualificata per la Finale della competizione: il prossimo 19 maggio, in sede ancora da definire, la Dea affronterà la Juventus e cercherà di alzare al cielo il trofeo per la seconda volta nella sua storia, dopo l’unico sigillo datato 1963. Gli orobici, che nel 2019 persero l’atto conclusivo contro la Lazio, affronteranno i bianconeri, a caccia del 14mo del sigillo dopo aver perso lo scorso anno proprio contro il Napoli, che deve invece abdicare. Insigne si rende pericoloso in un paio di circostanza in avvio, ma è poi l’Atalanta a piazzare un micidiale uno-due: al 10? Zapata si inventa uno spettacolare destro dalla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’ha sconfitto ilper 2-1 nella semidi ritorno dellaItalia 2021 di calcio e, in virtù del pareggio per 0-0 dell’andata, si è qualificata per ladella competizione: il prossimo 19 maggio, in sede ancora da definire, la Dea affronterà la Juventus e cercherà di alzare al cielo il trofeo per la seconda volta nella sua storia, dopo l’unico sigillo datato 1963. Gli orobici, che nel 2019 persero l’atto conclusivo contro la Lazio, affronteranno i bianconeri, a caccia del 14mo del sigillo dopo aver perso lo scorso anno proprio contro il, che deve invece abdicare. Insigne si rende pericoloso in un paio di circostanza in avvio, ma è poi l’a piazzare un micidiale uno-due: al 10? Zapata si inventa uno spettacolare destro dalla ...

Atalanta_BC : ?? La nostra formazione titolare! ???? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? #CoppaItalia ?? - sechesi : 90 minuti di andata 45 minuti di ritorno Palloni toccati dal Napoli nell'area di rigore dell'Atalanta: 6. #AtalantaNapoli - Franco32656300 : Non parlo mai di calcio. Ma stasera ho visto la partita Atalanta-Napoli. La faccia di Gasperini è la faccia di tutt… - m0rd1cch10 : Dopo questo tweet Napoli-AZ Alkmaar 0-1 Napoli-Sassuolo 0-2 Napoli-Milan 1-3 Inter-Napoli 1-0 Lazio-Napoli 2-0 Nap… -