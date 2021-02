Atalanta – Napoli, 3-1: i bergamaschi volano in finale di Coppa Italia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Atalanta parte subito bene e il Napoli alza la testa solo per pochi tratti. I bergamaschi volano in finale di Coppa Italia L’Atalanta vola e domina. I bergamaschi, al termine di un accesissimo match con il Napoli di Gattuso, hanno trionfato al Gewiss Stadium. Il match, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha permesso all’Atalanta di prenotare un biglietto di sola andata per la finale di Roma del 19/05/2021 dove affronterà la Juventus. Nel primo tempo l’Atalanta ha mostrato tutto il suo strapotere fisico ed offensivo. Al netto di un Ilicic tenuto ai box perché diffidato, Gasperini si è affidato ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’parte subito bene e ilalza la testa solo per pochi tratti. IindiL’vola e domina. I, al termine di un accesissimo match con ildi Gattuso, hanno trionfato al Gewiss Stadium. Il match, valido per la semidi ritorno di, ha permesso all’di prenotare un biglietto di sola andata per ladi Roma del 19/05/2021 dove affronterà la Juventus. Nel primo tempo l’ha mostrato tutto il suo strapotere fisico ed offensivo. Al netto di un Ilicic tenuto ai box perché diffidato, Gasperini si è affidato ...

