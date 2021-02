Atalanta-Napoli 3-1, Gattuso: “Guardiamo avanti e recuperiamo l’entusiasmo” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Potevamo fare di più sui tre gol, nel primo tempo l’Atalanta ha giocato meglio. Nella ripresa l’abbiamo riaperta e avevamo in mano il pallino del gioco. Per come siamo messi, oggi un’altra squadra poteva prendere anche 4-5 gol. Bisogna guardare avanti e recuperare le energie, ritrovando l’entusiasmo“. Lo ha detto Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, dopo la sconfitta contro l’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sui singoli: “Osimhen è stato tanto tempo fermo, a tratti ha fatto cose buone – prosegue l’allenatore su Rai Uno – Gli manca lo scatto che è la sua qualità principale, non mi è dispiaciuto ma può fare molto di più. Insigne invece aveva poco spazio, per quello ho cambiato modulo. In quel momento non riuscivamo a trovarlo. Politano ci riesce a dare superiorità ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Potevamo fare di più sui tre gol, nel primo tempo l’ha giocato meglio. Nella ripresa l’abbiamo riaperta e avevamo in mano il pallino del gioco. Per come siamo messi, oggi un’altra squadra poteva prendere anche 4-5 gol. Bisogna guardaree recuperare le energie, ritrovando“. Lo ha detto Gennaro, tecnico del, dopo la sconfitta contro l’nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sui singoli: “Osimhen è stato tanto tempo fermo, a tratti ha fatto cose buone – prosegue l’allenatore su Rai Uno – Gli manca lo scatto che è la sua qualità principale, non mi è dispiaciuto ma può fare molto di più. Insigne invece aveva poco spazio, per quello ho cambiato modulo. In quel momento non riuscivamo a trovarlo. Politano ci riesce a dare superiorità ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? #CoppaItalia ?? - GoalItalia : Atalanta o Napoli: ne rimarrà solo una ? La Juventus attende l'altra finalista ?? - Agenzia_Ansa : #Calcio Atalanta batte Napoli 3-1 nella semifinale di ritorno della #CoppaItalia In finale i bergamaschi affronter… - SMSNEWSOFFICIAL : COPPA ITALIA: L’Atalanta batte il Napoli 3-1 e va in finale - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Iodice: 'Stasera il veleno non l'ho visto nemmeno più nei tuoi occhi...' -