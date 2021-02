Atalanta - Napoli 2 - 1 Lozano accorcia le distanze (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La riapre Lozano: Bakayoko calcia in porta ma trova la deviazione di un difensore che la indirizza verso Lozano che a pochi metri dalla porta, la colpisce ma trova Gollini in pronta risposta. Tuttavia ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La riapre: Bakayoko calcia in porta ma trova la deviazione di un difensore che la indirizza versoche a pochi metri dalla porta, la colpisce ma trova Gollini in pronta risposta. Tuttavia ...

Atalanta_BC : ?? La nostra formazione titolare! ???? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? #CoppaItalia ?? - sechesi : 90 minuti di andata 45 minuti di ritorno Palloni toccati dal Napoli nell'area di rigore dell'Atalanta: 6. #AtalantaNapoli - Mterryf1 : Purtroppo l'Atalanta ha meritato l'accesso alla finale Napoli nei 180' davvero pochissima roba È andata bene all'an… - ricgaspe : @Daniele91Nap Sto guardando Atalanta Napoli... Al momento stanno 3a1 e sono al 90esimo.. Secondo me il Napoli c'è l… -