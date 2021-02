Atalanta, Gasperini: “Stimolati dai prossimi impegni. Tra Coppa Italia e Champions…” (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'Atalanta ha l'occasione di riprovare a mettere le mani su un trofeo. Due anni fa arrivò la prima chance con la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio. Ora sfideranno la Juventus dopo aver battuto il Napoli.caption id="attachment 1082175" align="alignnone" width="4134" Gasperini, getty images/captionLE PAROLE DI GasperiniIl tecnico Gian Piero Gasperini analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: "Il Napoli è una squadra forte. Per quanto la partita si fosse messa bene, sapevamo che sarebbe stata dura. Attaccando con tanti uomini, sapevamo di avere molti spazi. Il terzo gol ha chiuso la gara. Pessina è stato straordinario per la qualità dei gol fatti oggi. Faccio fatica a fare classifiche di valore perché i ragazzi sono stati straordinari. Sapevamo che ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'ha l'occasione di riprovare a mettere le mani su un trofeo. Due anni fa arrivò la prima chance con la finale dipersa contro la Lazio. Ora sfideranno la Juventus dopo aver battuto il Napoli.caption id="attachment 1082175" align="alignnone" width="4134", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Gian Pieroanalizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: "Il Napoli è una squadra forte. Per quanto la partita si fosse messa bene, sapevamo che sarebbe stata dura. Attaccando con tanti uomini, sapevamo di avere molti spazi. Il terzo gol ha chiuso la gara. Pessina è stato straordinario per la qualità dei gol fatti oggi. Faccio fatica a fare classifiche di valore perché i ragazzi sono stati straordinari. Sapevamo che ...

