Atalanta, Gasperini: «Grandissima soddisfazione. Bello giocare con Juventus e Real Madrid» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato al termine della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato al termine della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «È una Grandissima soddisfazione, la dedichiamo ai tifosi. Il dispiacere è non vivere insieme a loro questi momenti, ma arrivare in finale è un segnale di continuità. Questa squadra è nei vertici alti del nostro campionato». Juventus IN FINALE – «Alla finale ci penseremo, per noi è già un grandissimo successo. Poi giocheremo contro una squadra straordinaria come la Juventus, difficile da incontrare. Ora abbiamo tante partite importanti, ospiteremo il Real ...

