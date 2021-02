Atalanta | emergenza a destra | Maehle non ce la fa

ForzAzzurri1926 : ??ULTIM'ORA - EMERGENZA ATALANTA? SI E' INFORTUNATO UN TITOLARE!!! >> - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sky – Atalanta, non recupera Maehle: Gasperini pensa ad un esterno ‘d’e… - Dalla_SerieA : Marcelo salta Atalanta-Real Madrid: l'infortunio è grave - - tuttoatalanta : Problema al soleo sinistro, anche Marcelo out contro l'Atalanta. Real sempre più in emergenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta emergenza

L'esterno dell'Maehle non ce la fa e contro il Napoli Gasperini dovrebbe optare per una soluzione d', oltre a Hateboer , Gasperini dovrà fare a meno anche di Maehele L'perde anche Joakim Maehle . Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il danese, nuovo acquisto nerazzurro , si è infortunato a Napoli, taglio profondo al piede, e dopo l'ultimo ...Emergenza assoluta in difesa con Koulibaly e Gholuam fuori causa Covid 19 e Manolas out per infortunio. Gattuso per il match di Coppa Italia con l’Atalanta, però, può puntare su Osimhen titolare che ...Atalanta-Napoli in live streaming, diretta e cronaca della partita valida per la semifinale di Coppa Italia al Gewiss Stadium.