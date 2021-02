Ascolti tv: Floris stravince. Berlinguer stacca Giordano. La7 vola con Mentana (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Bene Enrico Mentana: il Tg La7 viene visto da 1.699.000 (6.5%). Il Tg2 delle 20,30 di Sangiuliano viene visto da 1.899.000 (6.9%). Sempre forte il Tg3 delle 19 che supera i 2,5 mln di spettatori (2. Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Bene Enrico: il Tg La7 viene visto da 1.699.000 (6.5%). Il Tg2 delle 20,30 di Sangiuliano viene visto da 1.899.000 (6.9%). Sempre forte il Tg3 delle 19 che supera i 2,5 mln di spettatori (2.

AnonymeRai : ? Ascolti tv: Floris stravince. Berlinguer stacca Giordano. La7 vola con Mentana - MariaGFrau : Ieri sera top #diMartedì su #La7. Gli ascolti in sovrapposizione premiano nonostante JuveInter Rai1: #Floris 6.9% e… - Affaritaliani : Ascolti tv: Floris stravince. Berlinguer stacca Giordano. La7 vola con Mentana - il_Case : Ascolti TV | Martedì 9 febbraio 2021. Coppa Italia su Rai1 (30%), STEP (9.5%). 10.6% per Daydreamer. Berlinguer 5.6… - zazoomblog : Ascolti TV Martedì 9 febbraio 2021. Boom della Coppa Italia su Rai1 (30%) Bene STEP (9.5%). Solo il 10.6% per Dayd… -