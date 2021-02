Arte e cambiamenti climatici: “REWILD” a Milano fino al 27 febbraio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) REWILD è un progetto sociale e artistico senza fini di lucro che vuole far riflettere sui temi legati al Climate Change, utilizzando l’Arte, il design e le nuove tecnologie. È stato ideato da The Curators Milan, un collettivo di creativi che, spinto dalla resilienza, dall’empatia e dalla voglia di futuro, ha dato vita a un progetto legato a doppio filo all’attualità della pandemia e ad un argomento, quello ambientale, che ci tocca tutti da vicino, raccontato attraverso il linguaggio dell’Arte. Prologue: Diatoms in the Multiverse è il primo di sei eventi e presenta una installazione multisensoriale e immersiva che fa scoprire le diatomee – organismi unicellulari responsabili del 50% di tutto l’ossigeno necessario all’equilibrio biochimico del pianeta – mettendo in dialogo una scultura in ferro dell’artista Ludovico Bomben con una ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021)è un progetto sociale e artistico senza fini di lucro che vuole far riflettere sui temi legati al Climate Change, utilizzando l’, il design e le nuove tecnologie. È stato ideato da The Curators Milan, un collettivo di creativi che, spinto dalla resilienza, dall’empatia e dalla voglia di futuro, ha dato vita a un progetto legato a doppio filo all’attualità della pandemia e ad un argomento, quello ambientale, che ci tocca tutti da vicino, raccontato attraverso il linguaggio dell’. Prologue: Diatoms in the Multiverse è il primo di sei eventi e presenta una installazione multisensoriale e immersiva che fa scoprire le diatomee – organismi unicellulari responsabili del 50% di tutto l’ossigeno necessario all’equilibrio biochimico del pianeta – mettendo in dialogo una scultura in ferro dell’artista Ludovico Bomben con una ...

pinonardi1 : RT @chiesadimilano: #lutto | È morto il fotografo Pepi Merisio. I suoi scatti hanno contribuito a far conoscere i tanti aspetti del nostro… - Kweedado : RT @chiesadimilano: #lutto | È morto il fotografo Pepi Merisio. I suoi scatti hanno contribuito a far conoscere i tanti aspetti del nostro… - ADM_assdemxmi : RT @chiesadimilano: #lutto | È morto il fotografo Pepi Merisio. I suoi scatti hanno contribuito a far conoscere i tanti aspetti del nostro… - chiesadimilano : #lutto | È morto il fotografo Pepi Merisio. I suoi scatti hanno contribuito a far conoscere i tanti aspetti del nos… -

Ultime Notizie dalla rete : Arte cambiamenti Ecco Reset Earth: corri, salta e salva il Pianeta dal riscaldamento globale

... mentre il gioco è platform che combina stile grafico retrò e opere d'arte disegnate a mano in cui ... realizzato dal Centro Euro - Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) " il centro italiano di ...

Arriva il docufilm sui 50 anni di 'Rolling Stone' -

... l'iconica rivista è stata protagonista e portavoce dei cambiamenti nella musica, prima di tutto, ma anche nella politica, nell'arte, nella letteratura e nella cultura pop. "Rolling Stone - Stories ...

Piacere Maisano torna in tv con una puntata sul mondo dell'arte LA NAZIONE Arriva il docufilm sui 50 anni di “Rolling Stone”

Disponibile dal 18 febbraio su Prime Video. Diretti da Alex Gibny e Blair Foster, i quattro episodi ripercorrono gli ultimi cinque decenni di musica, politica e cultura pop attraverso la storia della ...

L’arte che salva, un libro per superare la crisi

L'arte che salva, un volume racconta come gli artisti attraverso le loro opere ci indicano la via per superare la crisi ...

... mentre il gioco è platform che combina stile grafico retrò e opere d'disegnate a mano in cui ... realizzato dal Centro Euro - Mediterraneo suiClimatici (CMCC) " il centro italiano di ...... l'iconica rivista è stata protagonista e portavoce deinella musica, prima di tutto, ma anche nella politica, nell', nella letteratura e nella cultura pop. "Rolling Stone - Stories ...Disponibile dal 18 febbraio su Prime Video. Diretti da Alex Gibny e Blair Foster, i quattro episodi ripercorrono gli ultimi cinque decenni di musica, politica e cultura pop attraverso la storia della ...L'arte che salva, un volume racconta come gli artisti attraverso le loro opere ci indicano la via per superare la crisi ...