Arriva da Telegram l’immagine antisemita contro il gruppo Gedi condivisa dalla consigliera M5s Monica Amore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il 9 febbraio 2021 è stato ampiamente contestato un post Facebook della consigliera comunale di Torino del M5s Monica Amore, contenente un’immagine in cui il gruppo editoriale Gedi viene attaccato con riferimenti antisemiti. Difficile che le critiche vengano frenate a seguito della rimozione e delle scuse della consigliera pentastellata, riportate in un post della sindaca di Torino e compagna di partito Chiara Appendino, ma la domanda che ci potremmo porre adesso è la seguente: da dove potrebbe aver preso l’immagine antisemita? l’immagine circolava nei giorni precedenti via Facebook, come possiamo vedere dal post di Gabriella G. del 7 febbraio 2021 alle ore dove leggiamo: Questo è il gruppo editoriale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il 9 febbraio 2021 è stato ampiamente contestato un post Facebook dellacomunale di Torino del M5s, contenente un’immagine in cui ileditorialeviene attaccato con riferimenti antisemiti. Difficile che le critiche vengano frenate a seguito della rimozione e delle scuse dellapentastellata, riportate in un post della sindaca di Torino e compagna di partito Chiara Appendino, ma la domanda che ci potremmo porre adesso è la seguente: da dove potrebbe aver presocircolava nei giorni precedenti via Facebook, come possiamo vedere dal post di Gabriella G. del 7 febbraio 2021 alle ore dove leggiamo: Questo è ileditoriale ...

