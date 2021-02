Area pedonale a Chiaia: “Residenti e commercianti sono contrari” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nelle ultime ore è stata avanzata e poi accettata la proposta di rendere Area pedonale via Bisignano in zona baretti di Chiaia. Una scelta che però non trova riscontro tra alcuni assessori. Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Napoli infatti non è stato per nulla d’accordo con questa decisione. Stando alle sue parole infatti i commercianti ed i Residenti non gradirebbero di buon grado tale opzione. Il fatto grave è però che Simeone lamenta è la condivisione di questa scelta. Essendo lui il Presidente della Commissione Trasporti ed Infrastrutture avrebbe dovuto essere informato. Non è stato così. Simeone quindi richiede un incontro per discutere nuovamente sulla questione. Intanto però via Bisignano è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nelle ultime ore è stata avanzata e poi accettata la proposta di renderevia Bisignano in zona baretti di. Una scelta che però non trova riscontro tra alcuni assessori. Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Napoli infatti non è stato per nulla d’accordo con questa decisione. Stando alle sue parole infatti ied inon gradirebbero di buon grado tale opzione. Il fatto grave è però che Simeone lamenta è la condivisione di questa scelta. Essendo lui il Presidente della Commissione Trasporti ed Infrastrutture avrebbe dovuto essere informato. Non è stato così. Simeone quindi richiede un incontro per discutere nuovamente sulla questione. Intanto però via Bisignano è ...

anates_it : @hipsterdelcazzo La userò anch'io ovunque, in qualsiasi discorso e in calce a qualunque email. - lei è in contravve… - paolodeluca72 : @AleSceni @EnricoStefano L'area pedonale no - nuova_venezia : Progetto dei residenti, chiesta un’area abbandonata. E poi un percorso pedonale e un ponte fino alla Certosa - fontanabuona : Sestri L., l’area pedonale davanti alla stazione intitolata ai martiri delle foibe - lucainge_tweet : Sestri L., l’area pedonale davanti alla stazione intitolata ai martiri delle foibe -