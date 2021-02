Arancia meccanica: il significato del titolo del film di Stanley Kubrick (Di giovedì 11 febbraio 2021) Qual è il significato del titolo di Arancia meccanica, il film di Stanley Kubrick basato sul libro di Anthony Burgess, che è diventato talmente iconico da essere utilizzato fuori da contesti cinematografici? Qual è il significato del titolo di Arancia meccanica, il film di Stanley Kubrick basato sul libro di Anthony Burgess? Lo stesso autore, intervistato al riguardo dopo la pubblicazione del romanzo nel 1962, ha spiegato che l'ispirazione gli venne dalla frase "You're as queer as a clockwork orange" ("Sei strano come un'Arancia meccanica"), udita in un pub nel 1945 e, a suo avviso, parte del gergo londinese. La frase ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Qual è ildeldi, ildibasato sul libro di Anthony Burgess, che è diventato talmente iconico da essere utilizzato fuori da contesti cinematografici? Qual è ildeldi, ildibasato sul libro di Anthony Burgess? Lo stesso autore, intervistato al riguardo dopo la pubblicazione del romanzo nel 1962, ha spiegato che l'ispirazione gli venne dalla frase "You're as queer as a clockwork orange" ("Sei strano come un'"), udita in un pub nel 1945 e, a suo avviso, parte del gergo londinese. La frase ...

