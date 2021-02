Arabia Saudita | liberata dopo mille giorni di carcere l’attivista Loujain al-Hathloul

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La nota attivista per i diritti delle donneal-è stata rilasciata oggi dalle autorità sauditequasi tre anni di. A comunicare la notizia è stata la sua famiglia su Twitter. “è a casa!!!!!!!” ha scritto su Twitter la sorella del, Lina al-al-, 31 anni, era inda maggio 2018, quando è stata arrestata perché si era messa al volante per protestare contro il divieto che impediva alle donne di guidare l’auto inè statapiù di. A dicembre...

Avvenire_Nei : Arabia. Liberata dopo 3 anni di carcere l'attivista saudita Loujain al-Hathloul - M5S_Europa : Nulla è stato risparmiato allo #Yemen in questi 6 anni. Aumentare gli aiuti umanitari non basta. L’Italia, grazie a… - fattoquotidiano : FINALMENTE LIBERA Era detenuta a Riad dal maggio 2018 insieme ad altre attiviste - thelondonboys47 : RT @surianof: Arabia Saudita, libera dopo mille giorni di carcere Loujain al-Hathloul: anche grazie a lei le donne saudite possono guidare… - alswolf : RT @Amnesty44: “Niente potrà rimediare alle torture e alla violenza sessuale che #LoujainAlhathloul ha subito, all’ingiustizia della detenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita

... anche se dietro le pressioni internazionali e il clamore della sua vicenda, il tribunaleaveva sospeso la detenzione di due anni e dieci mesi. La speranza della famiglia da allora e' stata ...Era detenuta a Riad dal maggio 2018 insieme ad altre attiviste . E ora, dopo mille giorni passati in carcere, la nota attivistaper i diritti umani Loujain al - Hathloul , 31 anni è stata liberata . La sua incarcerazione è stata oggetto di condanna da parte della comunità internazionale . Lo scorso ottobre iniziò uno ...Contro l'Arabia Saudita numerose erano state le proteste internazionali. La donna Era molto attiva nella campagna per il diritto delle saudite a guidare, che è stato concesso un mese dopo il suo arres ...L'attivista saudita per i diritti delle donne, Loujain al-Hathloul, e' stata finalmente liberata ed «e' a casa». Lo ha annunciato su Twitter la sorella, ...