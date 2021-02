Arabia Saudita: cercasi istruttrici di guida italiane, lo stipendio? 3.700 euro al mese (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Arabia Saudita sta affrontando un lento percorso di emancipazione femminile. Da due anni, ad esempio, anche le donne possono conseguire la patente di guida. Una conquista non trascurabile che però richiede anche figure professionali in grado di formare le future istruttrici, che al momento si contano sulla punta delle mani. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Arabia Saudita sta affrontando un lento percorso di emancipazione femminile. Da due anni, ad esempio, anche le donne possono conseguire la patente di guida. Una conquista non trascurabile che però richiede anche figure professionali in grado di formare le future istruttrici, che al momento si contano sulla punta delle mani.

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita Monoclonali, Lilly: sono efficaci, aspettiamo piano organizzativo

Attualmente il bamlanivimab è già stato autorizzato all'uso in emergenza in Stati Uniti, Canada, Arabia Saudita, Ungheria e Germania. Ora che c'è il via libera lo sarà anche in Italia. Aldo Braca, ...

USA, Iran e lo spettro di Trump

... prime fra tutte quelle della gestione del file iraniano nel quadro dei rapporti di forza regionali e delle resistenze degli alleati, da Israele all'Arabia Saudita. Tornando a quanto scritto lunedì ...

Meteo Cronaca VIDEO: ARABIA SAUDITA, TEMPESTA di GRANDINE colpisce il DESERTO a Nord di RIYADH. Le IMMAGINI iLMeteo.it ELEZIONI IN PALESTINA/ Il ruolo dell’Egitto tra Israele, Arabia e Biden

Il nuovo presidente americano Biden ha annunciato grandi cambiamenti nella politica americana in Medio oriente, ma per adesso solo per quanto riguarda l’Iran e l’Arabia Saudita. Crede che farà delle ...

Loujain lascia il carcere ma la strada per la libertà è lunga

«Gli Usa si aspettano che l'Arabia saudita rilasci i prigionieri politici e migliori la situazione sui diritti umani», aveva detto qualche giorno fa la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Fatto st ...

