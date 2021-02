Aprilia | furto nella scuola primaria | nei guai 3 giovani romeni

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Hanno cercato di portare via il materiale elettronico e didattico dallaVallelata di. Ma i tre ladri, tuttirispettivamente di 23, 24 e 30 anni, residenti nei comuni di Velletri e, sono stati sorpresi la scorsa notte, intorno alle 3.30, dai Carabinieri. I fatti Nell’ambito di uno specifico servizio espletato per arginare il fenomeno delittuoso dei furti consumati all’interno di istituti scolastici, che ha ingenerato preoccupazione ed insicurezzapopolazione locale, i militari del dipendente norm con la collaborazione di una pattuglia della tenenza della Guardia di Finanza dihanno tratto in arrestofragranza del reato di tentatoaggravato e ricettazione, tre cittadini ...

Durante la decorsa notte, in Aprilia, nell'ambito di uno specifico servizio espletato per arginare il fenomeno delittuoso dei furti consumati all'interno di istituti scolastici che ha ingenerato preoc ...Furto alla scuola primaria Vallelata di Aprilia: presi in flagranza di reato i tre ladri mentre asportavano il materiale dalla struttura.