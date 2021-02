Antonino Spinalbese parla di Belen Rodriguez | “Le chiedo ogni giorno di sposarmi”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)tra circa 4 mesi diventerà padre per la prima volta. La showgirl argentina, al suo fianco da giugno, gli sta per regalare il dono più grande della sua vita. Proprio per questo motivo, ha voluto raccontare alcuni dettagli della sua vita.del suo grande dolore Intervistato per la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.