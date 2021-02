Anticorpi monoclonali | Crisanti | “Spreco da 500 milioni di euro” Ma i colleghi lo smentiscono

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Gli? Stiamo gettando via 500di.” E’ netta e senz’appello l’ultima affermazione di Andrea, direttore del Laboratorio di Microbiologia dell’Asl di Padova, fatta ieri a “Domani è un altro giorno” su Rai1 e ribadita a “Cartabianca” in serata “Sulla base dei risultati, inon funzionano nei casi avanzati di Covid, hanno un effetto positivo nei casi lievi e moderati. A che serve spendere 500diin questa pratica? Quei soldi sarebbero serviti alla ricerca italiana”. Una doppia dichiarazione che ha acceso un dibattito rovente all’interno della comunità scientifica, riscuotendo, a dire il vero, molte più critiche che favori. A cominciare dal direttore di Malattie infettive dell’ospedale Sacco ...

Glihanno un effetto positivo perché accorciano da otto a cinque giorni il decorso della malattia nei casi lievi e moderati quindi, fanno bene a chi teoricamente non ce n'è ...Sul virus possiamo agire " come stiamo facendo - con la vaccinazione, con glie con i farmaci antivirali (questi ultimi in fase di sviluppo). Ma ancora queste misure non hanno ...“Sulla base dei risultati, i monoclonali non funzionano nei casi avanzati di Covid, hanno un effetto positivo nei casi lievi e moderati. A che serve spendere ...Nonostante le critche di alcuni medici dopo le sue esternazioni lui insiste. "Sulla base dei risultati, i monoclonali non funzionano nei casi avanzati di Covid, hanno un effetto positivo nei casi liev ...