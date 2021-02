Ant-Man 3: Kathryn Newton non vuole dire a suo padre che sarà nel cast del cinecomic (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Kathryn Newton sarà la nuova Cassie Lang in Ant-Man 3, ma non ha ancora detto al suo padre che si unirà all'MCU per paura che possa diffondere troppo la notizia. In Ant-Man 3 la giovane figlia di Scott Lang, Cassie, interpretata dalla star di Freaky Kathryn Newton, ma non tutti sanno dell'ufficialità della notizia, infatti la giovane attrice non vuole confermare al padre di far parte del nuovo cinecomic Marvel perché ha paura che possa vantarsi troppo in giro del suo ruolo. In un'intervista con ET, Kathryn Newton ha spiegato che non vuole che suo padre si vanti del suo ruolo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, anche se sa bene che ormai lo avrà scoperto grazie ai ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 febbraio 2021)la nuova Cassie Lang in Ant-Man 3, ma non ha ancora detto al suoche si unirà all'MCU per paura che possa diffondere troppo la notizia. In Ant-Man 3 la giovane figlia di Scott Lang, Cassie, interpretata dalla star di Freaky, ma non tutti sanno dell'ufficialità della notizia, infatti la giovane attrice nonconfermare aldi far parte del nuovoMarvel perché ha paura che possa vantarsi troppo in giro del suo ruolo. In un'intervista con ET,ha spiegato che nonche suosi vanti del suo ruolo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, anche se sa bene che ormai lo avrà scoperto grazie ai ...

