Annalisa Scarrone di nuovo al Festival di Sanremo 2021 con "Dieci"

Ancora una volta Annalisa farà parte dei concorrenti in gara al Festival di Sanremo nella categoria Big portando una nuova canzone, "Dieci", scopriamo i significato. 

Nella settantunesima edizione del Festival di Sanremo si esibirà Annalisa col suo nuovo brano "Dieci". Abbiamo già visto Annalisa sul palco dell'Ariston nel 2015, con il brano "Una finestra tra le stelle". Quest'anno il Festival di Sanremo si terrà senza pubblico, dal 2 marzo al 6. Il conduttore sarà, ancora una volta, Amadeus, accompagnato da Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic come ospiti fissi. Ci saranno anche delle co-conduttrici che saranno ...

