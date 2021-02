Andy Jassy | il nuovo CEO di Amazon | e la sua lezione di 4 parole su come avere successo

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)non è stato chiamato a diventare ilCEO dia caso, per una coincidenza o un errore di valutazione, ma si tratta di un manager che ha lavorato tanti anni al fianco di Jeff Bezos. Un uomo che lo stesso suo capo considera la chiave del grandedella propria azienda.Prima di diventare ilre di Jeff Bezos, che oggi è uno degli uomini più ricchi del mondo e ha battuto ogni record diventando il primo a guadagnare 200 miliardi di dollari,era già il leader diWeb Services. AWS è l’area aziendale che fornisce servizi di cloud computing su un'omonima piattaforma on demand e rappresenta uno dei suoi business più potenti.sembra essere dotato di una sorta di "tocco di ...

Il nuovo numero uno di Amazon sarà il CEO di Amazon Web Services (AWS). Quella di Jeff Bezos, che andrà così ad occupare il ruolo di presidente esecutivo (Executive Chair) è una mossa del ...fa un passo indietro e cede, a partire dal terzo trimestre, il controllo della sua Amazon a. L'annuncio a sorpresa coincide con i risultati record del colosso delle vendite online che, spinto dalla pandemia, archivia gli ultimi tre mesi dell'anno con ricavi in aumento del 44% a ...