Andrea | il TikToker che spiega la politica ai giovani

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Come sceglie le notizie da pubblicare? 'Ogni sera leggo 4 o 5 giornali e scelgo le notizie più importanti o utili che spiego senza il mio commento personale. È un format molto semplice e diretto che ...

andrea_gore15 : Comunque è pure una tiktoker scarsissima. #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea TikToker

UrbanPost

Questo èBorello, il giovanecasellese che da giugno 2020 spiega la politica e l'attualità ai suoi coetanei. Per farlo ha scelto il social dei più giovani., com' è nata l'idea? ...Lain questi video ironizzava sulle spiegazioni che il sito WikiHow presentava sulla sua ... Il fidanzato di Cecilia Cantarano è da diversi mesi un giovane romano di nome. Su di lui non ...Andrea Borello, 21enne, universitario di Caselle. ha 160 mila follower: «Molti coetanei sono apatici, cerco di avvicinarli ai temi dell'attualità» ...Cecilia Cantarano ha deluso una grossa porzione di fan dopo aver scoperto la verità sul fidanzato della tiktoker romana ...