Anche gli Emirati Arabi sono arrivati su Marte: la prima sonda araba “Speranza” ha raggiunto l’orbita del pianeta – Video (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È una missione spaziale storica. Una sonda lanciata dagli Emirati Arabi Uniti è arrivata vicino a Marte. È la prima volta nel 2021 che un mezzo aerospaziale raggiunge l’orbita del pianeta Rosso. La sonda si chiama Al Amal, in arabo vuol dire “Speranza”. Le prossime due a tentare l’impresa saranno la Perseverance della Nasa e la cinese Tianwen-1. A Dubai sono in corso vere e proprie celebrazioni con tanto il Burj Khalifa illuminato per l’occasione. Al Amal, lanciata nel luglio scorso, ha viaggiato per mesi fino alle ore decisive, raggiungendo le 75mila miglia orarie per potersi agganciare alla gravità del pianeta. NEW YORK TIMES/MOHAMMED BIN RASHID SPACE CENTER La navicella spaziale Al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È una missione spaziale storica. Unalanciata dagliUniti è arrivata vicino a. È lavolta nel 2021 che un mezzo aerospaziale raggiungedelRosso. Lasi chiama Al Amal, in arabo vuol dire “”. Le prossime due a tentare l’impresa saranno la Perseverance della Nasa e la cinese Tianwen-1. A Dubaiin corso vere e proprie celebrazioni con tanto il Burj Khalifa illuminato per l’occasione. Al Amal, lanciata nel luglio scorso, ha viaggiato per mesi fino alle ore decisive, raggiungendo le 75mila miglia orarie per potersi agganciare alla gravità del. NEW YORK TIMES/MOHAMMED BIN RASHID SPACE CENTER La navicella spaziale Al ...

