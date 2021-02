Amici, l’ex ballerina confessa: “Sono malata, ho la leucemia” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una confessione raggelante quella di un’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi che ha svelato di essere malata da tempo Una triste confessione a Diva e Donna, Agata Reale l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi è affetta da leucemia promielocitica acuta. l’ex concorrente ha raccontato che tutto è cominciato con un insolito L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una confessione raggelante quella di un’exdidi Maria De Filippi che ha svelato di essereda tempo Una triste confessione a Diva e Donna, Agata Realedidi Maria De Filippi è affetta dapromielocitica acuta.concorrente ha raccontato che tutto è cominciato con un insolito L'articolo proviene da Inews.it.

tancredipalmeri : Fosse così, non mi stupirei stia succedendo lo stesso per Hakimi. Forse Conte non ha capito che sarà un campo mina… - METRO_POLITANS : RT @tancredipalmeri: Fosse così, non mi stupirei stia succedendo lo stesso per Hakimi. Forse Conte non ha capito che sarà un campo minato… - 1lb4rb4r0 : RT @tancredipalmeri: Fosse così, non mi stupirei stia succedendo lo stesso per Hakimi. Forse Conte non ha capito che sarà un campo minato… - MarisciaFox : RT @tancredipalmeri: Fosse così, non mi stupirei stia succedendo lo stesso per Hakimi. Forse Conte non ha capito che sarà un campo minato… - ferne1908 : RT @tancredipalmeri: Fosse così, non mi stupirei stia succedendo lo stesso per Hakimi. Forse Conte non ha capito che sarà un campo minato… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici l’ex Russia, la vedova Litvinenko, avvelenato nel 2006: «Se Sasha fosse vivo, scenderebbe in piazza» Corriere della Sera