Amici | l’ex ballerina Agata Reale | “Ho una leucemia promielocitica acuta Tutto è iniziato con uno svenimento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “A novembre svengo a casa. Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive… La diagnosi parla di”. Inizia così il racconto di, exdi ““, che in un’intervista a Diva e Donna ha rivelato la sua battaglia contro la malattia.nel 2019, poco dopo il matrimonio con il compagno Carmelo De Luca, con cui ha una figlia, Cloe, di 4 anni: “Dopo il matrimonio – ha spiegato -, il 26 agosto 2019 io e Carmelo ci siamo sposati in chiesa, e a novembre svengo a casa. Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive e quando lo dico al dentista mi dice di fare l’emocromo, ma non faccio neanche in tempo perché mi portano all’ospedale dove arrivo con pochissime piastrine. La ...