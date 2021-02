Amici, il dramma di una delle protagonisti più conosciute del programma (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E' stata una delle ballerine entrate nella scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2007, a pochi anni dall'inizio della trasmissione. Da subito si distinse per il suo talento, dimostrando di avere una grande passione per la danza e per le arti dello spettacolo. Una volta lasciato il talent di Canale 5 ha continuato, infatti, il suo percorso come danzatrice, partecipando anche ad altri programmi sul piccolo schermo. È diventata, infatti, il volto di The Coach che si può definire come un talent- reality Show ideato da Luca Garavelli e Marco Zarotti, dove oltre ai talenti si sfidano anche i maestri delle Arti e che va in onda su 7 Gold. In un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, ha raccontato il suo difficile periodo, intenta a combattere con una leucemia promielocitica acuta, diagnosticatale per caso. ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E' stata unaballerine entrate nella scuola didi Maria De Filippi nel 2007, a pochi anni dall'inizio della trasmissione. Da subito si distinse per il suo talento, dimostrando di avere una grande passione per la danza e per le arti dello spettacolo. Una volta lasciato il talent di Canale 5 ha continuato, infatti, il suo percorso come danzatrice, partecipando anche ad altri programmi sul piccolo schermo. È diventata, infatti, il volto di The Coach che si può definire come un talent- reality Show ideato da Luca Garavelli e Marco Zarotti, dove oltre ai talenti si sfidano anche i maestriArti e che va in onda su 7 Gold. In un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, ha raccontato il suo difficile periodo, intenta a combattere con una leucemia promielocitica acuta, diagnosticatale per caso. ...

