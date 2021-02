Amici 20, chi è Serena Marchese? La ballerina che ha conquistato Alessandra Celentano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) IL DAYTIME DI Amici Oggi 10 febbraio è andata in onda un’altra puntata del daytime di ‘ Amici 20 ’ su Italia Uno. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LA NUOVA ballerina Da qualche giorno è arrivata una nuova ballerina nella scuola di Amici. Talmente tanto brava da conquistare la maestra di danza più severa ed esigente, Alessandra Celentano. È stata notata tra i tanti casting condotti esclusivamente dai professori. In questo modo è possibile sostituire i loro stessi alunni o farli sfidare con altri nuovi arrivati. Serena Marchese, classe 2000, è una ballerina siciliana, nata a Siracusa. Ha già molta esperienza nello studio della danza. Ha acquisito un’ottima base di classico studiando per tre ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) IL DAYTIME DIOggi 10 febbraio è andata in onda un’altra puntata del daytime di ‘20 ’ su Italia Uno. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LA NUOVADa qualche giorno è arrivata una nuovanella scuola di. Talmente tanto brava da conquistare la maestra di danza più severa ed esigente,. È stata notata tra i tanti casting condotti esclusivamente dai professori. In questo modo è possibile sostituire i loro stessi alunni o farli sfidare con altri nuovi arrivati., classe 2000, è unasiciliana, nata a Siracusa. Ha già molta esperienza nello studio della danza. Ha acquisito un’ottima base di classico studiando per tre ...

