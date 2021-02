Amazon, ora persino i grandi azionisti chiedono alla società di non interferire nel voto sindacale dei lavoratori in Alabama (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Quando è troppo è troppo. Al punto che anche un nutrito gruppo di importanti azionisti di Amazon ha chiesto all’azienda di smetterla con le interferenze nel voto che si sta svolgendo tra i quasi 6mila dipendenti dello stabilimento di Bessemer in Alabama. Qui potrebbe nascere la prima rappresentanza sindacale all’interno di un magazzino Amazon di tutti gli Stati Uniti. Le votazioni sono iniziate lunedì scorso e sinora l’azienda ha fatto di tutto per intralciare le votazione. Valanghe di messaggi sui telefoni dei dipendenti per dissuaderli, cartelloni appesi nei bagni, la creazione di un apposito sito in cui spiegano presunti svantaggi dell’adesione al sindacato. persino una manipolazione dei semafori della piccola cittadina per complicare le riunioni e gli incontri tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Quando è troppo è troppo. Al punto che anche un nutrito gruppo di importantidiha chiesto all’azienda di smetterla con le interferenze nelche si sta svolgendo tra i quasi 6mila dipendenti dello stabilimento di Bessemer in. Qui potrebbe nascere la prima rappresentanzaall’interno di un magazzinodi tutti gli Stati Uniti. Le votazioni sono iniziate lunedì scorso e sinora l’azienda ha fatto di tutto per intralciare le votazione. Valanghe di messaggi sui telefoni dei dipendenti per dissuaderli, cartelloni appesi nei bagni, la creazione di un apposito sito in cui spiegano presunti svantaggi dell’adesione al sindacato.una manipolazione dei semafori della piccola cittadina per complicare le riunioni e gli incontri tra ...

