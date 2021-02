Alternativi a Forza Italia e Iv. Sulla riforma Bonafede non si torna indietro. Parla la senatrice M5S Evangelista: “Resteremo determinanti e decisivi” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) senatrice Elvira Evangelista (M5S), partiamo dal principio, è favorevole a un governo Draghi? “Rientro sicuramente nella categoria dei possibilisti a un governo a guida Draghi. A mio avviso è importante avere un chiaro perimetro politico. Penso che il M5S dopo tanto lavoro fatto in due governi e in Parlamento non debba arretrare proprio ora che dobbiamo percorrere l’ultimo miglio della strada del Recovery Plan, dopo aver portato a casa riforme strategiche in diversi settori. Si pensi alla legge anticorruzione, al Reddito di Cittadinanza, che Draghi vuole rafForzare, e al superbonus, solo per citarne alcune. Mi rassicura molto quanto emerso Sulla centralità della transizione ecologica dall’incontro tra la nostra delegazione e il presidente incaricato Draghi”. L’ultima parola, però, spetterà a Rousseau. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021)Elvira(M5S), partiamo dal principio, è favorevole a un governo Draghi? “Rientro sicuramente nella categoria dei possibilisti a un governo a guida Draghi. A mio avviso è importante avere un chiaro perimetro politico. Penso che il M5S dopo tanto lavoro fatto in due governi e inmento non debba arretrare proprio ora che dobbiamo percorrere l’ultimo miglio della strada del Recovery Plan, dopo aver portato a casa riforme strategiche in diversi settori. Si pensi alla legge anticorruzione, al Reddito di Cittadinanza, che Draghi vuole rafre, e al superbonus, solo per citarne alcune. Mi rassicura molto quanto emersocentralità della transizione ecologica dall’incontro tra la nostra delegazione e il presidente incaricato Draghi”. L’ultima parola, però, spetterà a Rousseau. ...

