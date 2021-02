"Allora Toninelli vale Draghi?". Strepitoso: Sallusti ridicolizza Vito Crimi, il grillino resta senza parole (e Floris infierisce) | Video (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una sorta di pugile suonato, Vito Crimi, il leader del M5s che non sa più cosa dire per difendere e giustificare l'operato del suo partito alle prese con le consultazioni con Mario Draghi. Alla fine, pare, a decidere sarà il voto-pagliacciata su Rousseau, la fantomatica piattaforma dell'uno-vale-uno. Roba da mani nei capelli. E proprio di questo imminente voto si parla a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, dove troviamo il pugile suonato Crimi a confronto con Alessandro Sallusti. E il direttore de Il Giornale, contro il pentastellato, picchia durissimo, al solito senza scomporsi. "Glielo dico sinceramente, senza doppio senso: apprezzo il suo coraggio, perché mettere la sua faccia fuori stasera, per come è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una sorta di pugile suonato,, il leader del M5s che non sa più cosa dire per difendere e giustificare l'operato del suo partito alle prese con le consultazioni con Mario. Alla fine, pare, a decidere sarà il voto-pagliacciata su Rousseau, la fantomatica piattaforma dell'uno--uno. Roba da mani nei capelli. E proprio di questo imminente voto si parla a DiMartedì, il programma condotto da Giovannisu La7, dove troviamo il pugile suonatoa confronto con Alessandro. E il direttore de Il Giornale, contro il pentastellato, picchia durissimo, al solitoscomporsi. "Glielo dico sinceramente,doppio senso: apprezzo il suo coraggio, perché mettere la sua faccia fuori stasera, per come è ...

