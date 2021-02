Allianz Partners: nuove soluzioni a sostegno delle nuove tendenza della mobilità (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La pandemia da COVID-19 e le sue conseguenze avranno effetti a lungo termine sul settore automotive e della mobilità. Secondo il report di Allianz Partners “La riapertura del mondo: la vita dopo il COVID-19”, il lavoro a distanza influirà sulla mobilità in termini di esigenze e di modalità, favorendo la crescita di opzioni di mobilità flessibile e condivisa, nonché del noleggio di auto a breve termine a discapito delle auto di proprietà. Leggi il report di Allianz Partners “La riapertura del mondo: la vita dopo il COVID-19” MOBILITY Living with Covid Allianz Alcune case automobilistiche prevedono che le soluzioni in abbonamento arriveranno a rappresentare il 10% di tutte le vendite di auto negli Stati ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La pandemia da COVID-19 e le sue conseguenze avranno effetti a lungo termine sul settore automotive e. Secondo il report di“La riapertura del mondo: la vita dopo il COVID-19”, il lavoro a distanza influirà sullain termini di esigenze e di modalità, favorendo la crescita di opzioni diflessibile e condivisa, nonché del noleggio di auto a breve termine a discapitoauto di proprietà. Leggi il report di“La riapertura del mondo: la vita dopo il COVID-19” MOBILITY Living with CovidAlcune case automobilistiche prevedono che lein abbonamento arriveranno a rappresentare il 10% di tutte le vendite di auto negli Stati ...

