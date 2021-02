Allerta Unicredit | ecco cosa può accadere al tuo conto

Leggi su android-news.eu

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel momento in cui si ha unonline, legato per esempio alla banca, è necessario fare attenzione alle frodi. Se stai cercando maggiori informazioni in merito, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare alcuni consigli utili.: come tutelarsi dalle frodi Nel momento in cui ci si chiedepuò succedere alqualora si dovesse cadere vittime di una frode, è bene specificare che il rischio è uno e soltano uno: quello di vedersi sottrarre somme ingenti di denaro. L’istituto di credito stesso fornisce utili dritte per evitare di trovarsi in queste situazioni. Nello specifico, si sottolinea che negli SMS inviati dalla banca e non da malintenzionati non sono mai presenti link di accesso alle pagine della banca ...