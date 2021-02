Allerta meteo, a Ceppaloni il sindaco De Blasio chiude le scuole (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCeppaloni (Bn) – Il maltempo sta causando danni e disagi in tutto il Sannio. Anche nel comune di Ceppaloni, guidato dal sindaco Ettore De Blasio, si sono verificati danni causati dalle abbondanti piogge e forti raffiche di vento, costringendo la chiusura della strada Provinciale 7 in località Bosco, che collega Ceppaloni Capoluogo alla frazione di San Giovanni, proprio per un movimento franoso del terreno. Visto il disagio causato dal maltempo, ed il prorogarsi dell’Allerta su tutta la Regione, il sindaco De Blasio ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Ceppaloni, e conseguente sospensione delle attività didattiche, per il giorno 11 febbraio 2021, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Il maltempo sta causando danni e disagi in tutto il Sannio. Anche nel comune di, guidato dalEttore De, si sono verificati danni causati dalle abbondanti piogge e forti raffiche di vento, costringendo la chiusura della strada Provinciale 7 in località Bosco, che collegaCapoluogo alla frazione di San Giovanni, proprio per un movimento franoso del terreno. Visto il disagio causato dal maltempo, ed il prorogarsi dell’su tutta la Regione, ilDeha disposto la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado del Comune di, e conseguente sospensione delle attività didattiche, per il giorno 11 febbraio 2021, ...

DPCgov : ??#11febbraio ???? #allertaARANCIONE meteo-idro su parte di Lazio e Calabria ???? #allertaGIALLA in 9 regioni ?? Consult… - Torrechannelit : Maltempo – Allerta meteo gialla fino alle 12 di domani in Campania - CentroMeteoITA : #METEO - #MALTEMPO con PIOGGE e possibili #TEMPORALI, la Protezione Civile diffonde l'#ALLERTA, ecco le città colpi… - ComuneNapoli : #AllertaMeteoNa ulteriore prosieguo avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti fino alle o… - sscalcionapoli1 : Regione Campania, allerta meteo fino alle ore 12:00 di giovedì 11 febbraio #AllertaMeteo -